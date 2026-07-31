Vodostaj Dunava obara negativne rekorde iz sata u sat – šest kritičnih sektora, kanalu DTD preti presušivanje

RTS pre 4 sati
Vodostaj Dunava obara negativne rekorde iz sata u sat – šest kritičnih sektora, kanalu DTD preti presušivanje

Dunav je na ulaznom profilu u Srbiju spušten na minus 136 centimetara, što je novi negativni rekord, izjavio je za RTS direktor "Voda Vojvodine" Igor Kolaković. Iz Direkcije za vodne puteve Srbije poručuju da obustave plovidbe nije bilo, ali da je Dunav kod Bezdana ove godine već 110 dana ispod niskog plovidbenog nivoa. Smanjena dnevna proizvodnja struje, dotok vode u hidroelektranama približava se istorijskom minimumu.

Vanredna situacija proglašena je u delovima Vojvodine zbog istorijski niskog nivoa Dunava. Na pojedinim deonicama, reka već može i da se prepešači, a hidrometeorolozi predviđaju da će narednih dana opasti za još deset do 15 centimetara. Vodostaj kod hidroelektrane "Đerdap" gotovo da je na najnižoj koti u svojoj istoriji. Kanal Dunav-Tisa-Dunav na ivici je toga da više ne može da funkcioniše. Bezdan stao, Bogojevo još zahvata vodu "Trenutno imamo novi negativni
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