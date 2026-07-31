Azija protiv Infantinove prodaje Mundijala; Poslanici EP pozivaju Infantina da objasni plan

RTV pre 1 sat  |  RTS
Azija protiv Infantinove prodaje Mundijala; Poslanici EP pozivaju Infantina da objasni plan

BEOGRAD - Azijska fudbalska konfederacija (Afc) pridružila se Uefi i Konkakafu u protivljenju planu predsednika Fife Đanija Infantina o prodaji udela u Svetskom prvenstvu, ističući da predlogu nedostaje neophodan konsenzus i da ugrožava jedinstvo svetskog fudbala.

Afc, sa 46 nacionalnih saveza, izrazio je "solidarnost sa Uefom i Konkakafom". "Činjenica da se razmatra bojkot Svetskog prvenstva trebalo bi da zabrine sve. Fudbal nikada nije smeo da se nađe u takvoj poziciji", navodi se. Istaknuto je da Mundijal snagu crpi iz učešća svih, te da predlog koji narušava jedinstvo mora biti preispitan. Afc je pozvao Fifu da hitno preispita svoj okvir upravljanja, navodeći da se ključne odluke ponovo donose bez konsultacija.
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