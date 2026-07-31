BLISKOISTOČNI SUKOB - Hamas postigao dogovor o okončanju sukoba sa Izraelom; uslediće fazno povlačenje Izraela iz Gaze

RTV pre 27 minuta  |  RTS, Tanjug
BLISKOISTOČNI SUKOB - Hamas postigao dogovor o okončanju sukoba sa Izraelom; uslediće fazno povlačenje Izraela iz Gaze

TEHERAN,TEL AVIV, VAŠINGTON - Odbor za mir saopštio je danas da je Hamas prvi put zvanično prihvatio akcioni plan za odustajanje od svog naoružanja, čime je otvoren put za sprovođenje primirja u Gazi i postepeno povlačenje izraelskih snaga iz Pojasa.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči upozorio je Kipar i Bugarsku da ne dozvole Sjedinjenim Američkim Državama korišćenje svojih vojnih baza za eventualne napade na Iran. Istovremeno, premijer Izraela Benjamin Netanjahu vratio se u zemlju nakon posete Vašingtonu, gde se sastao sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i drugim visokim zvaničnicima. Američka vojska saopštila je da je izvela snažan talas napada na desetine ciljeva Revolucionarne garde u
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