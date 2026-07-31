Dačić: Kofer sa telom Ruskinje pronašao policijski pas, sve pohvale Policijskoj brigadi

RTV pre 8 minuta  |  Tanjug
Dačić: Kofer sa telom Ruskinje pronašao policijski pas, sve pohvale Policijskoj brigadi

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić saopštio je danas da je nakon hapšenja turskog državljanina na aerodromu "Nikola Tesla", kofer sa telom Ruskinje u kanalu Vizelj, pronašao policijski službeni pas.

Dačić je na svom instagram profilu pohvalio Policijsku brigadu i ljude koji obučavaju i vode službene pse i naglasio da je to potvrda stručnog rada, posvećenosti i kontinuiranog razvoja kapaciteta jedinice. "Zato želim, uz pohvalu, i da javnost to zna i vidi. Na slici se nalazi taj službeni pas Aki i njegov vodič Vladan Kovačević. Da nije bilo ovog službenog psa, potraga za telom bi trajala satima, a možda i danima", poručio je Dačić. MUP je ranije saopštio da je
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