Danas ističe rok za dostavljanje dokumentacije uz godišnji finansijski izveštaj

RTV pre 51 minuta  |  Tanjug
Danas ističe rok za dostavljanje dokumentacije uz godišnji finansijski izveštaj

BEOGRAD - Rok do koga matična pravna lica koja su dostavila konsolidovani godišnji finansijski izveštaj (KGFI) za prošlu godinu, mogu dostaviti dokumentaciju uz taj izveštaj, ističe danas.

Dokumentacija se, kako su naveli iz Agencije za privredne registre (APR), može podneti odmah nakon što izveštaj bude javno objavljen kao potpun i računski tačan kreiranjem i dostavljanjem zahteva "Dokumentacija uz KGFI", a ako su rađene izmene u odnosu na objavljeni izveštaj, dostavljanjem zahteva "Korigovani KGFI sa dokumentacijom". Pravna lica čiji je izveštaj javno objavljen kao nepotpun i računski netačan, dužna su da istovremeno sa dokumentacijom dostave
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