Hag: Završne reči u predmetu protiv Tačija za ometanje pravde planirane za septembar

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
Hag: Završne reči u predmetu protiv Tačija za ometanje pravde planirane za septembar

HAG - Specijalizovana veća u Hagu saopštila su danas da su završne reči u predmetu protiv bivšeg vođe tzv. OVK Hašima Tačija i drugih optuženih za ometanje pravde planirane za 10, 11. i 14. septembar, ukoliko se proces bude odvijao predviđenom dinamikom.

U saopštenju objavljenom na sajtu Specijalizovanih veća, navodi se da je sudija u predmetu "Tači i drugi", koji se odnosi na optužbe za ometanje pravde i pokušaja uticaja na svedoke, obavestio strane da će, ukoliko dokazni postupak bude okončan 19. avgusta, rok za podnošenje završnih podnesaka biti 28. avgust. Ističe se da će u tom slučaju rok za podnošenje odgovora na završne podneske biti 4. septembar, dok je iznošenje završnih reči predviđeno za 10, 11. i 14.
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