Ministar unutrašnjih poslova ispratio srpske vatrogasce-spasioce koji će gasiti požare u Francuskoj

BEOGRAD - Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ispratio je danas ispred zgrade Palate Srbija vatrogasce-spasioce koji su upućeni u Francusku radi pružanja pomoći u gašenju velikih šumskih požara i rekao da u Španiji, gde je prethodno upućeno 40 pripadnika Sektora za vanredne situacije koji pomažu u gašenju požara dejstvuje helikopter "Super Puma" i da je do sada imao već pet naleta.

Tridesetčetiri pripadnika Sektora za vanredne situacije i tri radnika Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika MUP će u okviru međunarodne pomoći koju je Srbija uputila Francuskoj posredstvom Mehanizma civilne zaštite Evropske unije, biti angažovani na području grada Velo, na jugu Francuske, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Dačić je naglasio da se ministarstvo odmah obratilo za pružanje pomoći Španiji i Francuskoj preko evropskog mehanizma. "I moram da