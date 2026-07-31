Najmanje 18 ljudi poginulo pokušavajući da upliva u Seutu, Španija rasporedila vojsku

RTV pre 37 minuta  |  Tanjug
Najmanje 18 ljudi poginulo pokušavajući da upliva u Seutu, Španija rasporedila vojsku

MADRID - Najmanje 18 ljudi je poginulo pokušavajući da preplivaju granicu između Maroka i španske eksklave Seute, preneo je španski Pais, pozivajući se na izvore iz policije.

Zbog situacije španska vlada je mobilisala vojne jedinice u četvrtak uveče kako bi podržala preopterećenu Civilnu gardu. Prvi izveštaji ukazuju da su se žrtve udavile pokušavajući da stignu do obale Seute tokom vrhunca takozvanog migracionog pritiska blizu južnog graničnog lukobrana kod Tarahala, koji razdvaja španski grad Seutu od Maroka. Kako se navodi, ne može se isključiti mogućnost da broj žrtava poraste u narednim satima. Granični prelaz Beni Enzar, jedini
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