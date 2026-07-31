OFAK produžio licencu NIS-u do 28. avgusta

BEOGRAD - OFAK je produžio operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije do 28. avgusta, saznaje Radio-televizija Srbije.

Novom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović prethodno je najavila da postoje indicije da će Naftna industrija Srbije od američke administracije dobiti licencu za nastavak operativnih aktivnosti, kao i da se očekuje zvanično pismo od američke administracije kako bi to bilo i formalizovano. OFAK je prethodno produžio operativnu licencu do 31. jula. Kompanija NIS je ranije