Toplotni talas u Srbiji: U nekim delovima zemlje očekuje se i 40 stepeni

NOVI SAD - Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na dugotrajan toplotni talas na teritoriji Srbije, tako da se i danas očekuje sunčano i veoma toplo vreme.

Duvaće slab i umeren, istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 14 do 23 stepena, a najviša od 35 do 38, lokalno i do 40 stepeni. U Novom Sadu će biti sunčano i veoma toplo vreme. Duvaće slab do umeren, istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 18 do 23 stepena, a najviša oko 37. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u