Vučić počinje obilazak jugoistoka Srbije, prve stanice Knjaževac i Svrljig

RTV pre 32 minuta  |  Tanjug
Vučić počinje obilazak jugoistoka Srbije, prve stanice Knjaževac i Svrljig

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas i sutra na jugoistoku Srbije, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Predsednik će danas u opštini Knjaževac obići mobilnu ambulantu u Selu Vasilj i posetiti manifestaciju "Belmužijada" u Svrljigu. U subotu 1. avgusta on će obići poljoprivredno i seosko-turističko gazdinstvia Babušnica, navodi se u saopštenju.
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