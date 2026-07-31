Vučić počinje obilazak jugoistoka Srbije, prve stanice Knjaževac i Svrljig

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas i sutra na jugoistoku Srbije, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Predsednik će danas u opštini Knjaževac obići mobilnu ambulantu u Selu Vasilj i posetiti manifestaciju "Belmužijada" u Svrljigu. U subotu 1. avgusta on će obići poljoprivredno i seosko-turističko gazdinstvia Babušnica, navodi se u saopštenju.