Ponovo poskupeli i benzin i dizel

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Ponovo poskupeli i benzin i dizel

Objavljene su nove cene goriva koje će važiti do petka, 7. avgusta, objavilo je Ministarstvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu.

Litar evrodizela danas od 15 sati do petka, 7. avgusta u isto vreme koštaće maksimalno 226 dinara za litar, a cena benzina evropremijum BMB biće 202 dinara za litar. Prošle nedelje cena evrodizela iznosila je 224 dinara po litru, a benzina 200 dinara po litru. Ovo znači da su i dizel i benzin poskupeli za po dva dinara. Vlada Srbije ponovo je produžila odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate do 9. avgusta. Do tada će i dalje akciza za olovni
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