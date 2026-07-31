Upozorenje na dugotrajan toplotni talas na teritoriji Srbije: UPALJEN CRVENI METEOALARM

Toplotni talas na teritoriji Republike Srbije obeležiće maksimalne temperature od 35 do 38 °C, lokalno i do 40 °C.

Toplotni talas zadržaće se tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 °C. U urbanim sredinama prognoziraju se i tropske noći, sa minimalnim temperaturama od 20 do 24 °C, a u Beogradu od 23 do 26 °C. Na kraju prve dekade avgusta povećaće se verovatnoća za lokalne pljuskove i grmljavinu, ali bez značajnijeg osveženja. Iako će intenzitet vrućine postepeno