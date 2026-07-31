Croatia Airlines u prvom polugodištu 2026. godine prevezao rekordnih 981.482 putnika

SEEbiz pre 6 sati
Croatia Airlines u prvom polugodištu 2026. godine prevezao rekordnih 981.482 putnika

ZAGREB – Hrvatski nacionalni avioprijevoznik Croatia Airlines u prvih šest mjeseci 2026. godine prevezao je rekordnih 981.482 putnika, što je 15 posto, odnosno gotovo 130.000 putnika više nego u istom razdoblju 2025. godine. Broj putnika u domaćem redovitom prometu veći je za 6 posto, dok je u međunarodnom redovitom prometu zabilježen rast od 18 posto.

Rast putničkog prometa Croatia Airlinesa bio je pritom znatno veći od rasta ukupnog hrvatskog zrakoplovnog tržišta. Prema podacima hrvatskih zračnih luka, u razdoblju od siječnja do lipnja 2026. godine opsluženo je ukupno 5,5 milijuna putnika, što je 3 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine, dok je Croatia Airlines broj prevezenih putnika povećao za 15 posto, čime je povećan i tržišni udio hrvatskog nacionalnog avioprijevoznika. Ostvareni putnički
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