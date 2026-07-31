Evro po evro: Evo koliko je Partizan za sada zaradio od Evrope

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Petar Oljača
Evro po evro: Evo koliko je Partizan za sada zaradio od Evrope

Fudbaleri Partizana savladali su UNA Štrasen minimalnim rezultatom i sa ukupnih 5:0 plasirali se u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije.

Tamo će se suočiti sa kazahstanskim Tobolom, koji je sledeća prepreka na putu ka milionima. Pošto UEFA isplaćuje 175.000 evra po rundi kvalifikacija za treće po kvalitetu evropsko takmičenje, crno-beli su zvanično zaradili svoj prvi ovosezonski novac od Evrope. U slučaju eliminacije od tima iz Kostanaja, dobiće još 175.000 i 550.000 na ime bonusa za ispadanje na tom koraku. Dakle, sleduje im minimalno 900.000 evra. U slučaju prolaska u plej-of i ispadanja na
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