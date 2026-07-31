FIFA uskoro donosi veoma važnu odluku

Sport klub pre 13 minuta  |  Autor: Filip Mijailović
FIFA uskoro donosi veoma važnu odluku

Tek što je pala zavesa na Mundijal ovog leta, jedini koji je održan sa 48 selekcija, počela je priča o tome kako će FIFA da ga proširi na 64 zemlje.

Duplo više nego po formatu koji je bio na snazi od 1998. do 2022. Britanski Skaj preneo je da je FIFA je pokrenula konsultativni proces o još jednom proširenju Svetskog prvenstva, a očekuje se konačno donošenje odluke do 14. avgusta. Naravno, ova tema pokrenula je lavinu kritika na krovno telo za fudbal na planetarnom nivou, ali ne onoliko koliko sveža priča o planovima da privatni investitori kupe prava za održavanje Mundijala. Plan za proširenje broja zemalja
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