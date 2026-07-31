Klub iz Serije A hoće Enema, Zvezda traži 8.000.000 €

Sport klub pre 14 minuta  |  Autor: Nikola Stamenić
Klub iz Serije A hoće Enema, Zvezda traži 8.000.000 €

Džej Enem nije u prvom planu u Crvenoj zvezdi i na Marakani su raspoloženi da ga prodaju, ali cena je u startu odbila zainteresovani klub iz Italije.

Povratnik u Seriju A Frozinone označio je Enema kao prvu metu za pojačanje u napadu, ali prema informacijama „Skaj sporta“ Crvena zvezda traži sumu koju italijanski klub ne može da isprati – 8.000.000 evra. Pismena ponuda Crvenoj zvezdi iz Italije nije još upućena, ali očekuje se da Frozinone proba i u zvaničnoj formi da dođe do Enema po nižoj ceni. Crvena zvezda je Enema dovela za 2.000.000 evra iz OFK Beograda, a navodno je već odbila jake ponude Štutgarta i
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