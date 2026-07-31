Smena Đanija Infantina sve izvesnija!

Predsednik FIFA Đani Infantino nalazi se pod ozbiljnim pritiskom unutar svetske kuće fudbala i mogao bi da ostane bez podrške većine visokih funkcionera organizacije, tvrdi francuski istraživački novinar Romain Molina.

Molina je na društvenoj mreži X objavio da je veliki broj ljudi u FIFA nezadovoljan načinom na koji Infantino vodi organizaciju, kao i njegovom otvorenom političkom podrškom predsedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu. Prema njegovim navodima, čelnici FIFA smatraju da Infantino donosi ključne odluke samostalno, bez dovoljno konsultacija i odgovornosti prema ostalim organima organizacije. Kontroverzni plan od 20 milijardi dolara izazvao buru