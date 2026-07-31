Italija suspenduje Šengenski sporazum sa Španijom

Odluku je donelo italijansko Ministarstvo unutrašnjih poslova, Pjantedozi, usred migrantske krize u Seuti.

U Seutu je morem i kopnom iz Maroka u poslednja 24 sata stiglo skoro 60.000 ilegalnih migranata. Prema navodima zvaničnika oko 7.000 njih su maloletnici. Najmanje 57 ljudi je poginulo pokušavajući da se domogne Seute, a španska policija saopštila je da je u Maroko vraćeno više od 37.500 migranata. U enklavu je stigao i španski premijer Pedro Sančez. Masovni ulazak migranata u špansku enklavu Seutu iz Maroka izazvao je oštre reakcije u Evropskoj uniji, a više