Italija suspenduje Šengenski sporazum sa Španijom

Sputnik pre 1 sat
Italija suspenduje Šengenski sporazum sa Španijom

Odluku je donelo italijansko Ministarstvo unutrašnjih poslova, Pjantedozi, usred migrantske krize u Seuti.

U Seutu je morem i kopnom iz Maroka u poslednja 24 sata stiglo skoro 60.000 ilegalnih migranata. Prema navodima zvaničnika oko 7.000 njih su maloletnici. Najmanje 57 ljudi je poginulo pokušavajući da se domogne Seute, a španska policija saopštila je da je u Maroko vraćeno više od 37.500 migranata. U enklavu je stigao i španski premijer Pedro Sančez. Masovni ulazak migranata u špansku enklavu Seutu iz Maroka izazvao je oštre reakcije u Evropskoj uniji, a više
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