Iz Azije osuđuju odluku FIFA: „Fudbal nikada nije smeo da se nađe u ovoj poziciji“

Sputnik pre 4 sati
Iz Azije osuđuju odluku FIFA: „Fudbal nikada nije smeo da se nađe u ovoj poziciji“

Azijska fudbalska konfederacija (AFC) saopštila je da je protiv ranije predložene prodaje FIFA takmičenja privatnim investitorima, koju je inicirao Đani Infantino, istakavši da je za takav predlog neophodan širok konsenzus i jedinstvo.

Kako se navodi, AFC sa velikom zabrinutošću prati dešavanja poslednjih dana koje se odnose na osnivanje kompanije (FFE) koja bi upravljala FIFA takmičenjima. Dodaje se da se da imajući u vidu jasne stavove UEFA i KONKAKAF-a, kao i podele bez presedana koje su se pojavile u fudbalskom svetu predlog FIFA ne može postići neophodan širok konsenzus i jedinstvo. Ističe se da ključne nedoumice u vezi sa upravljanjem, institucionalnim procedurama i suštinskim
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