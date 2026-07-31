Vlada Srbije produžila umanjenje akciza na gorivo od 20 odsto do 9. avgusta

Sputnik pre 35 minuta
Vlada Srbije produžila umanjenje akciza na gorivo od 20 odsto do 9. avgusta

Vlada Srbije donela je odluku kojom se privremeno smanjenje akciza na naftne derivate od 20 odsto produžava do 9. avgusta, saznaje Tanjug.

Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosiće 61,24 dinara po litru, bezolovni benzin 57,60 dinara po litaru i za gasna ulja (dizel) 59,23 dinara po litaru. Vlada Srbije usvojila je Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza za ukupno 20 odsto zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Prethodna Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza za derivate nafte važila je do 2. avgusta. Pogledajte i:
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