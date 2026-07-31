Crni bilans na putevima: Jedna osoba poginula, 64 povređene! Policija izdala hitno upozorenje za vikend

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Crni bilans na putevima: Jedna osoba poginula, 64 povređene! Policija izdala hitno upozorenje za vikend

Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se čak 107 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedna osoba izgubila život, dok je čak 64 lica povređeno, saopštila je Uprava saobraćajne policije.

Zbog predstojećeg vikenda i špica letnje turističke sezone, danas i narednih dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja. Najveće gužve očekuju se na glavnim koridorima, putevima ka turističkim centrima, kao i veći zastoji i kolone na naplatnim stanicama i graničnim prelazima. Imajući u vidu ekstremno visoke temperature, policija upozorava na povećan umor kod vozača, ali i na veće prisustvo dece u svojstvu putnika. Glavni saveti policije za sve koji kreću na put:
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