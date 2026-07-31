Koliko zarađuju Crnogorci? Prosečna plata jedva prelazi 1000 evra, realne zarade pale

Prosečna neto plata u Crnoj Gori za jun iznosila je 1.036 evra, što je za 0,3 odsto više u odnosu na maj i za 2,6 odsto više u odnosu na jun 2025, objavila je danas crnogorska Uprava za statistiku (Monstat).

Potrošačke cene su istovremeno porasle za 0,4 odsto u odnosu na maj, iz čega proizilazi da su realne zarade pale za 0,1 odsto. Više plate zabeležene su u sektorima finasijske delatnosti i osiguranje 1.673 evra, snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 1.479 evra, informisanje i komunikacije 1.308 evra, poslovanje neketninama 1.227 evra. Najniža prosečna plata registrovana je u kategoriji administrativne i pomoćne uslužne delatnosti koja