Obezbeđen građevinski materijal za 38 izbeglih i raseljenih porodica na Voždovcu

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Obezbeđen građevinski materijal za 38 izbeglih i raseljenih porodica na Voždovcu

Komesarka za izbeglice i migracije Nataša Stanisavljević uručila je ugovore o dodeli građevinskog materijala za 38 porodica izbeglica i interno raseljenih lica sa teritorije te gradske opštine - 19 izbegličkih i 19 interno raseljenih porodica.

Vrednost pomoći iznosi 800.000 dinara po domaćinstvu, a sredstva su namenjena za unapređenje uslova stanovanja i završetak radova na stambenim objektima korisnika. Stanisavljević je istakla da će 38 porodica danas napokon obezbediti krov nad glavom i moći da učini svoje kuće uslovnim. "Za nas ova pomoć nije samo građevinski materijal, jer iza svakog ugovora stoji jedna porodica, njene potrebe i njena želja da svojoj deci i svojim najbližima obezbedi siguran i
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