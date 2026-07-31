Ovo su potencijalni rivali Partizana u plej-ofu Lige konferencije: Hrvati, Benfika, Hetafe, Bešiktaš...

Fudbaleri Partizana su se sinoć i definitivno plasirali u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije, pošto su i u revanš duelu u Luksemburgu savladali Una Štrasen minimalnim rezultatom.

Mada, već posle prve utakmice (4:0) je bilo jasno da će izabranici Saše Ilića zaigrati u trećoj rundi. Naredni rival ekipi Partizana je kazahstanski Tobol, koji je izbacio litvanski Panavežis, tek nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca. Ukoliko prođe tu prepreku, pred crno-belima ostaje samo plej-of kako bi overio plasman u Ligu konferencije. Potencijalnog protivnika, ukoliko i sam prođe uspešno Tobol, saznaće 3. avgusta, kada je zakazan žreb za međunarodna