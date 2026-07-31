Pedro Sančez odgovorio svima koji bi Španiju da izbace iz Šengena: Pomenuo i Zapadni Balkan!

Telegraf pre 52 minuta  |  Telegraf.rs
Pedro Sančez odgovorio svima koji bi Španiju da izbace iz Šengena: Pomenuo i Zapadni Balkan!

Španski premijer Pedro Sančez odgovorio je državama koje su pozvale na zatvaranje šengenskog prostora za Španiju zbog migrantske krize u Seuti, poručivši da sada nije trenutak za podele, već za jačanje jedinstva Evropske unije. "Solidarnost i empatija su stvar izbora.

Poštovanje evropskih ugovora i činjenica nije", napisao je Sančez na platformi X, dodajući da "ovo nije vreme za podele", već za "nastavak izgradnje snažne i ujedinjene EU". Među zemljama koje su pozvale na takvu meru bile su Švedska, Finska, Danska i Italija. U svojoj objavi Sančez se pozvao na podatke evropske agencije Fronteks o ilegalnim ulascima u EU u periodu od 2021. do 2026. godine. Prema tim podacima, preko Italije je u tom periodu ušlo oko 478.600
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