Popović se izvinio svima zbog 3 penala: "Preuzimam odgovornost, suđenje je bilo katastrofalno u oba meča"

Fudbalski klub Železničar iz Pančeva je završio učešće u Evropi.

Oni su u revanš utakmicu poraženi sa 4:0 od Brage u Portugaliji, čime su sa ukupnih 5:0 ispali iz kvalifikacija za Ligu konferencija. Dizelka je pružila sve od sebe, ali... To nije bilo dovoljno. Jedan od tragičara ovog dvomeča, bio je i iskusni čuvar mreže u ekipi Železničara - Zoran Popović. On je u dve utakmice napravio tri penala, čime je bio i direktan krivac za ovakvo izdanje, koje bi bilo sigurno bolje da nije bilo tih penala... Posle meča, on se i izvinio