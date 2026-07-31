Popović se izvinio svima zbog 3 penala: "Preuzimam odgovornost, suđenje je bilo katastrofalno u oba meča"

Telegraf pre 6 sati  |  Telegraf.rs
Popović se izvinio svima zbog 3 penala: "Preuzimam odgovornost, suđenje je bilo katastrofalno u oba meča"

Fudbalski klub Železničar iz Pančeva je završio učešće u Evropi.

Oni su u revanš utakmicu poraženi sa 4:0 od Brage u Portugaliji, čime su sa ukupnih 5:0 ispali iz kvalifikacija za Ligu konferencija. Dizelka je pružila sve od sebe, ali... To nije bilo dovoljno. Jedan od tragičara ovog dvomeča, bio je i iskusni čuvar mreže u ekipi Železničara - Zoran Popović. On je u dve utakmice napravio tri penala, čime je bio i direktan krivac za ovakvo izdanje, koje bi bilo sigurno bolje da nije bilo tih penala... Posle meča, on se i izvinio
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