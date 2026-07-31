Posle sedam godina u minusu: Nemački državni gigant konačno ostvaruje profit

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf Biznis/Tanjug
Posle sedam godina u minusu: Nemački državni gigant konačno ostvaruje profit

Nemačka državna železnica Dojče ban (DB) objavila je danas da je ostvarila pozitivan finansijski rezultat u prvom polugodištu 2026. godine, uz neto profit od 147 miliona evra, čime je prekinut sedmogodišnji period poslovanja s gubicima.

U poređenju sa istim periodom prošle godine, kada je zabeležen gubitak od 760 miliona evra, rezultat je poboljšan za više od 900 miliona evra, prenosi Berliner cajtung. Prihodi kompanije porasli su za 1,8 odsto međugodišnje i iznose 13,6 milijardi evra, dok je broj putnika dostigao oko 960 miliona. Glavni pokretači finansijskog preokreta su bolji operativni rezultati u svim sektorima, mere štednje, ali i smanjenje broja zaposlenih u upravi i internim uslugama. DB
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Srbija pazari nekvalitetnije i skuplje

Srbija pazari nekvalitetnije i skuplje

Radar pre 3 sata
Luksemburg: Parče raja u srcu Evrope

Luksemburg: Parče raja u srcu Evrope

Telegraf pre 1 dan
Čovek se pretvorio u živu buktinju! Povređeno i dete (9), eksplodirao mu akumulator u rancu na leđima: Komšije sa kantama vode…

Čovek se pretvorio u živu buktinju! Povređeno i dete (9), eksplodirao mu akumulator u rancu na leđima: Komšije sa kantama vode trčale da ugase plamen

Blic pre 3 sata
Britanija i Nemačka osudile ruski napad na Ukrajinu: Moskva ostaje pretnja

Britanija i Nemačka osudile ruski napad na Ukrajinu: Moskva ostaje pretnja

Politika pre 3 sata
Kadeti Srbije remizirali sa svetskim prvacima, Pavlović doneo bod protiv rukometaša Nemačke

Kadeti Srbije remizirali sa svetskim prvacima, Pavlović doneo bod protiv rukometaša Nemačke

RTS pre 4 sati
Prodor na Zapad: AfD jača van istočne Nemačke i prvi put je na pragu samostalne pokrajinske vlasti

Prodor na Zapad: AfD jača van istočne Nemačke i prvi put je na pragu samostalne pokrajinske vlasti

Euronews pre 4 sati
Srbija golom sa pola terena stigla do zlata vrednog boda

Srbija golom sa pola terena stigla do zlata vrednog boda

Sport klub pre 5 sati

Ključne reči

Nemačkaželeznica

Najnovije vesti »

Veliki uspeh opštine Trstenik u digitalizaciji: Među prve četiri lokalne samouprave u oblasti digitalne transformacije

Veliki uspeh opštine Trstenik u digitalizaciji: Među prve četiri lokalne samouprave u oblasti digitalne transformacije

Kurir pre 10 minuta
Upoznavanje sa tehnološkim dostignućima: Delegacija Srbije u zvaničnoj poseti Južnoj Koreji

Upoznavanje sa tehnološkim dostignućima: Delegacija Srbije u zvaničnoj poseti Južnoj Koreji

Kurir pre 1 sat
Kijev plaća cenu prisilne mobilizacije

Kijev plaća cenu prisilne mobilizacije

Politika pre 55 minuta
Suspenzija od najmanje 10 utakmica za diskriminatorno ponašanje fudbalera, Engleska uvodi velike promene

Suspenzija od najmanje 10 utakmica za diskriminatorno ponašanje fudbalera, Engleska uvodi velike promene

Telegraf pre 55 minuta
Posle sedam godina u minusu: Nemački državni gigant konačno ostvaruje profit

Posle sedam godina u minusu: Nemački državni gigant konačno ostvaruje profit

Telegraf pre 1 sat