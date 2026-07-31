Posle sedam godina u minusu: Nemački državni gigant konačno ostvaruje profit

Nemačka državna železnica Dojče ban (DB) objavila je danas da je ostvarila pozitivan finansijski rezultat u prvom polugodištu 2026. godine, uz neto profit od 147 miliona evra, čime je prekinut sedmogodišnji period poslovanja s gubicima.

U poređenju sa istim periodom prošle godine, kada je zabeležen gubitak od 760 miliona evra, rezultat je poboljšan za više od 900 miliona evra, prenosi Berliner cajtung. Prihodi kompanije porasli su za 1,8 odsto međugodišnje i iznose 13,6 milijardi evra, dok je broj putnika dostigao oko 960 miliona. Glavni pokretači finansijskog preokreta su bolji operativni rezultati u svim sektorima, mere štednje, ali i smanjenje broja zaposlenih u upravi i internim uslugama. DB