Suspenzija od najmanje 10 utakmica za diskriminatorno ponašanje fudbalera, Engleska uvodi velike promene

Fudbaleri koji budu proglašeni krivim za diskriminaciju suočiće se sa suspenzijom od najmanje 10 utakmica u skladu sa pooštrenim pravilima Fudbalske asocijacije Engleske (FA), koja stupaju na snagu u novoj sezoni, preneo je danas BBC. - Prethodnih sezona suspenzije su se kretale od šest do 12 utakmica za 'teže oblike kršenja' pravila E3.2 FA, koja su se odnosila na nedolično ponašanje koje uključuje pozivanje na etničko poreklo, boju kože, rasu, nacionalnost, veru,