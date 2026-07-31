Svetski strip-hit koji deca obožavaju: „Zeka protiv majmuna“ konačno je stigao u Srbiju

Telegraf pre 12 minuta  |  Telegraf.rs
Svetski strip-hit koji deca obožavaju: „Zeka protiv majmuna“ konačno je stigao u Srbiju

U knjizi Zeka protiv majmuna, britanski autor i ilustrator Džejmi Smart donosi urnebesnu, šarenu i brzu strip-avanturu koja je osvojila mlade čitaoce i pokazala da knjiga može da bude jednako uzbudljiva kao omiljeni crtać.

Popularan strip-serijal Zeka protiv majmuna već godinama je jedan od omiljenih izbora dece u Velikoj Britaniji, a sada je konačno stigao i u Srbiju. Autor stripa, Džejmi Smart, jedan je od najpoznatijih savremenih britanskih autora stripova za decu, prepoznatljiv po živahnim likovima, kratkim duhovitim dijalozima i ilustracijama koje odmah privlače pažnju. Šuma u kojoj ništa više nije mirno Sve počinje kada se u mirnu šumu sruši raketa jednog veoma bučnog i veoma
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