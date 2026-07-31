UKP rasvetlio zločin u Borči: Turčin ubio Ruskinju, spakovao je u kofer pa pao na Aerodromu "Nikola Tesla"

Telegraf pre 59 minuta  |  Telegraf.rs
UKP rasvetlio zločin u Borči: Turčin ubio Ruskinju, spakovao je u kofer pa pao na Aerodromu "Nikola Tesla"

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovinu ljudima, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su turskog državljanina K.

E. (25), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo nad dvadesetosmogodišnjom ruskom državljankom. On se sumnjiči da je 26. jula ove godine u jutarnjim satima u iznajmljenom stanu u Borči, usmrtio dvadesetosmogodišnjakinju, a potom njeno telo spakovao u kofer i preneo ga do vodenog kanala Vizelj, gde ga je sakrio. Policija je uhapsila K. E. na Aerodromu „Nikola Tesla“ prilikom pokušaja izlaska iz Srbije. Osumnjičenom je određeno
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