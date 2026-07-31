Vlada Srbije ponovo produžila odluku o smanjenju akciza na naftne derivate

Telegraf pre 27 minuta  |  Telegraf Biznis/ RTS
Vlada Srbije ponovo produžila odluku o smanjenju akciza na naftne derivate
Vlada Srbije još jednom je produžila Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate do 9. avgusta, dok kad će i dalje akciza za olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara po litru, a za i za gasna ulja (dizel) 59,23 dinara za litar. Postojeće produženje ističe 2. avgusta. Odluka predstavlja jednu od mera usmerenih na očuvanje stabilnosti snabdevanja i zaštitu domaćeg tržišta od negativnih posledica poremećaja u
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