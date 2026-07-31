Žestok udarac za Kraljeviće, Raul Asensio zbog povrede poduže vreme van terena!

Fudbaler Reala, Raul Asensio odsustvovaće šest nedelja sa terena zbog povrede butnog mišića. - Nakon pregleda, koje su danas obavile medicinske službe Reala, našem igraču Raulu Asensiju dijagnostikovana je povreda butnog mišića desne noge.

Real će pratiti dalji tok njegovog oporavka - navodi se u saopštenju Reala. Madridski klub nije precizirao koliko će Asensio odsustvovati sa terena, ali španski mediji spekulišu da fudbalera Reala očekuje pauza od oko šest nedelja. Ova povreda dolazi u nezgodnom trenutku za Asensija, koji je prošle sezone za Real odigrao 34 meča, pokazujući značajnu ulogu u timu. Asensio je poznat po svojoj brzini i tehničkim sposobnostima, što ga čini jednim od ključnih igrača u