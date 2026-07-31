Evropa zapretila Fifi: Infantina zovu na saslušanje, Svetsko prvenstvo pod znakom pitanja

Poslanici Evropskog parlamenta (EP) planiraju da pozovu predsednika Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) Đanija Infantina na saslušanje zbog njegovog kontroverznog plana da omogući privatnim investitorima ulaganje u takmičenja FIFA-e, kojem se oštro protive evropske fudbalske organizacije i koji je doveo do pretnji bojkotom narednog Svetskog prvenstva.

Foto: Sam Hodde / Getty images / Profimedia Prema nacrtu pisma u koji je Juronjuz imao uvid, a koji kruži među poslanicima svih političkih grupa u Evropskom parlamentu, od Infantina će biti zatraženo da odgovori na pitanja poslanika u duhu "transparentnosti i demokratske odgovornosti, koje sama FIFA javno zagovara". Plan predviđa osnivanje nove kompanije koja bi upravljala takmičenjima FIFA-e i prodaju udela do 20 odsto spoljnim investitorima, među kojima je i