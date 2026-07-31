Zašto više niko ne priča o Vesterosu

...iako je bolji nego ikad?

Zar nije čudno da epizode treće sezone „Kuće zmaja“ (House of Dragon), visokobudžetnog nastavka priče o dinastiji Targarijen u svijetu Džordža Martina, izlaze usred ljeta? Dobro, znam, ozbiljan je prekršaj početi tekst s pitanjem, ali nekako je ovo pitanje prilično značajno za temu. Ljetnje vrijeme vezujemo za odmor, putovanja, opuštanje, samim tim se ne radi o dobu tokom kojeg plasirate svoje najsnažnije proizvode jer vaši gledaoci nisu, niti žele da budu vezani