Katastrofalno nizak vodostaj Dunava: Ugroženo snabdevanje vodom, strujom, energentima

Dunav obara negativne rekorde. Nizak vodostaj ugrožava snabdevanje strujom, vodom, plovne puteve i rečni eko-sistem u Srbiji. Kritično je i u drugim podunavskim zemljama. Pobeljšanja situacije nema ni na vidku.

Vodostaj Dunava u Srbiji je na istorijskom minimumu, a zbog male količine vode u koritu ugroženi su plovidba, proizvodnja električne energije i rečni ekosistem. U delu od Bezdana do Slankamena zabeležen je minus od 139 centimetara. Jedini put je vodostaj Dunava u Srbiji bio niži 1909. godine, kada je izmeren nivo od minus 143 centimetra. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda očekuje se dalji pad vodostaja, a novi istorijski minimum od minus 147