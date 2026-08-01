Stellantis opoziva više od 1,5 miliona vozila zbog problema sa pojasevima

Auto blog pre 7 sati  |  N1info.rs / FoNet
Stellantis opoziva više od 1,5 miliona vozila zbog problema sa pojasevima
Radi se o vozilima proizvedenim od 2019. godine do danas, u kojima su pojasevi možda pogrešno pričvrščeni. Taj problem povećava mogućnost povrede putnika, javlja Rojters. Odluka se odnosi na povlačenje skoro 1,3 miliona kamioneta u Sjedinjenim Američkim Državama, gotovo 160.000 u Kanadi, 15.000 u Meksiku i oko 75.000 van Severene Amerike. Izvor: N1info.rs / FoNet Foto: Arhiva Autoblog.rs / Ram
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