Drama kod Atine: Vatra guta kuće i šume; Snimci su zastrašujući VIDEO

B92 pre 1 sat
Drama kod Atine: Vatra guta kuće i šume; Snimci su zastrašujući VIDEO

Veliki šumski požar koji je iz Viotije stigao do Atike i oblasti Porto Germeno zahvatio je široko područje, a u gašenje je od jutros uključeno devet kanadera i četiri helikoptera.

Požar se proširio na dva fronta, dok je kod mesta Psata izdato upozorenje za evakuaciju stanovnika prema Alepohoriju i Megari, preneo je ERT. Iz predostrožnosti su tokom noći evakuisana i naselja Agia Paraskevi, Agios Nektarios i Krio Pigadi. Tokom akcije spasavanja, pripadnici obalske straže i vatrogasne službe evakuisali su čamcima 12 ljudi koji su bili zarobljeni na plaži u Porto Germenu. Svi su bezbedno prebačeni u Alepohori. Požar je izazvao veliku materijalnu
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