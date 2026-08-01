Megapožar kod Atine guta sve pred sobom: Stotine ljudi beže, kuće nestaju u plamenu FOTO/VIDEO

B92 pre 2 sata
Megapožar kod Atine guta sve pred sobom: Stotine ljudi beže, kuće nestaju u plamenu FOTO/VIDEO

Veliki šumski požar u oblasti Porto Germeno, zapadno od Atine, prerastao je u megapožar, zahvatio više od 100 kuća i primorao vatrogasce da se na pojedinim delovima povuku pred vatrenom stihijom, dok su vlasti naredile nove evakuacije stanovništva.

Prema proceni zamenika gradonačelnika grada Mandre, više od 100 kuća je izgorelo ili je oštećeno u požaru koji se proširio na tri aktivna fronta, prenosi "Prototema". Neposredno je ugroženo naselje Livadostra u Beotiji, čijim je stanovnicima naređena hitna evakuacija. Tokom dana naređena je i evakuacija naselja Agija Paraskevi, Krio Pigadi i Agios Nektarios. Vatrogasne ekipe, uz podršku protivpožarnih aviona i helikoptera, pokušavaju da obuzdaju vatru gde to
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Gori Grčka! Vatra guta kuće, automobile, odmarališta, hitna evakuacija ugroženog stanovništva (video)

Gori Grčka! Vatra guta kuće, automobile, odmarališta, hitna evakuacija ugroženog stanovništva (video)

Kurir pre 0 minuta
Nova vatrena stihija u Grčkoj: Požar pustoši netaknutu borovu šumu, izdato naređenje za hitnu evakuaciju tri naselja

Nova vatrena stihija u Grčkoj: Požar pustoši netaknutu borovu šumu, izdato naređenje za hitnu evakuaciju tri naselja

Euronews pre 15 minuta
Veliki šumski požar u oblasti Porto Germeno, zapadno od Atine, prerastao u megapožar

Veliki šumski požar u oblasti Porto Germeno, zapadno od Atine, prerastao u megapožar

RTV pre 2 sata
Šumski požar kod Atine prerastao u megapožar: Uništeno više od 100 kuća, naređena hitna evakuacija naselja

Šumski požar kod Atine prerastao u megapožar: Uništeno više od 100 kuća, naređena hitna evakuacija naselja

NIN pre 2 sata
Veliki šumski požar zapadno od Atine, prerastao u megapožar /video/

Veliki šumski požar zapadno od Atine, prerastao u megapožar /video/

Sputnik pre 2 sata
Veliki šumski požar u Grčkoj prerastao u megapožar: Ugrožena mesta Sveti Nekatrije i Sveta Paraskeva

Veliki šumski požar u Grčkoj prerastao u megapožar: Ugrožena mesta Sveti Nekatrije i Sveta Paraskeva

Telegraf pre 2 sata
Šumski požari šire se u Grčkoj dok vatrogasci nastavljaju borbu u Francuskoj i Španiji

Šumski požari šire se u Grčkoj dok vatrogasci nastavljaju borbu u Francuskoj i Španiji

Slobodna Evropa pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

helikopterpožarAtina

Svet, najnovije vesti »

"Nova era" požara na Mediteranu: Vatrene stihije postaju neukrotive i same stvaraju vremenske prilike

"Nova era" požara na Mediteranu: Vatrene stihije postaju neukrotive i same stvaraju vremenske prilike

Euronews pre 0 minuta
Novi pokušaj upada migranata u Španiju, u pomoć pristigle policije Danske i Portugala /foto/

Novi pokušaj upada migranata u Španiju, u pomoć pristigle policije Danske i Portugala /foto/

Sputnik pre 0 minuta
Gori Grčka! Vatra guta kuće, automobile, odmarališta, hitna evakuacija ugroženog stanovništva (video)

Gori Grčka! Vatra guta kuće, automobile, odmarališta, hitna evakuacija ugroženog stanovništva (video)

Kurir pre 0 minuta
Raste strah u Kazahstanu zbog kineskog 'Zakona o etničkom jedinstvu'

Raste strah u Kazahstanu zbog kineskog 'Zakona o etničkom jedinstvu'

Slobodna Evropa pre 20 minuta
"Hitno nam isporučite presretače za Patriot" Ukrajina u problemu: Zelenski se nakon napada Rusije balističkim raketama obratio…

"Hitno nam isporučite presretače za Patriot" Ukrajina u problemu: Zelenski se nakon napada Rusije balističkim raketama obratio saveznicima

Blic pre 35 minuta