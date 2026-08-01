UEFA likuje i najavljuje ofanzivu bez milosti: "Preuzećemo novac FIFA"

B92 pre 56 minuta
UEFA likuje i najavljuje ofanzivu bez milosti: "Preuzećemo novac FIFA"

Očekivano, posle objave Infantina da odustaje od prodaje udela Mundijala privatnim investitorima, reagovala je i UEFA - i krenula u ofanzivu.

Evropska fudbalska unija se oglasila posle dvodnevne bure izazvane idejom Infantina da proda akcije Svetskog prvenstva. Njegov plan je naišao je na oštar odgovor svih najvažnijih organizacija, predvođene UEFA. "UEFA pozdravlja odluku FIFA da povuče svoj plan prodaje udela u svojim takmičenjima - uključujući i Svetsko prvenstvo - u privatne ruke. Predlog su jednoglasno odbile nacionalne asocijacije UEFA i mnoge druge federacije i konfederacije svih veličina širom
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