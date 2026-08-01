UŽIVO Doktor Medić "zapalio" Arenu ekspresnom pobedom: "Donećemo pojas u Srbiju" VIDEO

B92 pre 11 minuta
UŽIVO Doktor Medić "zapalio" Arenu ekspresnom pobedom: "Donećemo pojas u Srbiju" VIDEO

Spektakularan MMA događaj pod nazivom "UFC Beograd" održan je u Beogradskoj areni.

Glavna borba večeri bila je između Uroša Medića i Danijela Rodrigesa, a srpski borac je slavio posle manje od 30 sekundi. Sve je krenulo porazom Marine Spasić od Brazilke Stefani Lučijano, da bi onda Jovan Leka "uništio" Nemca Aleksandera Popeka, a Nina Milošević u prvoj rundi nokautirala Amerikanku Hejli Koven. Austrijski borac rumunskog porekla Bogdan Grad savladao je Amerikanca albanskog porekla, Denisa Buzukja, koji je dan ranije provocirao "dvoglavim orlom",
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