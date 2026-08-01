FIFA odustaje od kontroverznog investicionog plana za Svetsko prvenstvo

BBC News pre 10 minuta | Sajmon Stoun - Glavni

PA Media

Predsednik FIFA Đani Infantino kaže da je odustao od kontroverznog plana prodaje udela u takmičenjima upravnog tela privatnim investitorima nakon protivljenja fudbalskih asocijacija Evrope, Azije i Severne Amerike i ostavki njemu bliskih ljudi.

Infantino je rekao da je postalo jasno da je projekat „stvorio podele“ koje „više nisu u interesu“ njegovog prvobitnog cilja.

Švajcarski zvaničnik je dodao: „Kao rezultat toga, ovaj predlog neće biti nastavljen.“

Svih 55 članica Evropske fudbalske unije (UEFA) glasale su za bojkot Svetskog prvenstva ako Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) sprovede plan da proda udele u takmičenjima privatnim investitorima.

Odluka je doneta na hitnom sastanku 30. jula, sazvanom kako bi se razgovaralo o predlozima koje je FIFA, upravno telo svetskog fudbala, objavila pre dva dana.

Protivljenju Infantinovoj ideji, pridružile su se i američka i azijska konfederacija.

UEFA, koja upravlja evropskim fudbalom, jasno je izrazila protivljenje objavljivanjem dve oštre izjave o planovima i taj stav je potvrđen 30. jula.

Bojkot bi obuhvatio sva takmičenja pod okriljem FIFA - muška i ženska Svetska prvenstva i Svetsko klupsko prvenstvo - i biće realizovan ako članice FIFA glasaju za predloge predsednika Đanija Infantina.

„Svetsko prvenstvo ne može da se posmatra kao investicioni proizvod. To je jedna od najvećih fudbalskih zaostavština.

„Izgradile su ga generacije igrača, reprezentacija i navijača sa svih kontinenata. Mundijal nije na prodaju", poručili su iz UEFA.

Najavljeno je da će plan FIFA-e prvi put biti testiran u oktobru, kada bi trebalo da bude održan plej-of Svetskog prvenstva za žene.

U odgovoru na stav UEFA-e, FIFA je optužila medije za „netačno i nekorektno izveštavanje" i poručila: „Niko ne prodaje fudbal, FIFA tako nešto nikada ne bi uradila".

„Poštujemo povratne informacije i izražene zabrinutosti i potvrđujemo našu posvećenost otvorenim i demokratskim konsultacijama.

„Nastavićemo proces konsultacija kako bismo osigurali da svaka članica ima mogućnost da izrazi glas na osnovu činjenica", saopštila je FIFA.

Dan pre nego što je UEFA najavila bojkot, predsednik FIFA Đani Infantino rekao je da će svi nacionalni fudbalski savezi koji podrže kontroverzni plan dobiti po 40 miliona dolara (35 miliona evra) za delimičnu privatizaciju najvećih međunarodnih takmičenja.

FIFA planira da proširi „finansiranje razvoja fudbala" osnivanjem nove, privatne kompanije koja će doneti više od 10 milijardi dolara, ali to je izazvalo veliko nezadovoljstvo u Evropi.

Infantino je postavio rok do 19. septembra za čelnike 211 fudbalskih saveza pod okriljem FIFA da se izjasne i samo pod tim uslovom će moći da dobiju inicijalnu isplatu od 20 miliona dolara, navodi se u pismu na pet strana u koje je BBC imao uvid.

Evropski nacionalni fudbalski savezi izneli su 30. jula jedinstven stav i odbili su taj predlog.

„Jednoglasno i nedvosmisleno odbijamo predlog FIFA da prenese vlasništvo Svetskog prvenstva i drugih takmičenja privatnim investitorima", navodi se u saopštenju UEFA.

Smatraju da je „neodgovorno i ne može se opravdati" to što je FIFA u tajnosti skovala plan, „bez smislenih konsultacija" sa drugim organizacijama i savezima.

Rok koji je postavio Infantino i uslovljavanje saveza novcem ne vide kao „demokratsku odluku", već kao „strahovladu" i čin „iznude".

Fudbalski savez Srbije nedvomisleno je stao uz UEFA, poručujući: „Opredeljeni smo za zajedništvo u odbrani vrednosti, integriteta i jedinstva svetskog fudbala".

I američke i azijske konfederacije protiv ideje Infantina

Viši savetnik predsednika FIFA Đanija Infantina podneo je ostavku nekoliko sati pošto se treća konfederacija usprotivila njegovom planu da proda udele u takmičenjima privatnim investitorima.

Karlos Kordeiro rekao je da je Infantinov predlog „loš dogovor za fudbal“ i da bi „ugrozio budućnost fudbala“.

Kordeirova ostavka usledila je pošto je Azijska fudbalska konfederacija (AFK) objavila saopštenje u kojem se navodi da „izražava solidarnost“ sa kolegama u Evropi i Severnoj, Centralnoj Americi i na Karibima.

Infantinov plan „realno ne može da postigne neophodan široki konsenzus i jedinstvo potrebno za napredak“, kažu iz AFK.

„Svetsko prvenstvo je vrhunac svetskog fudbala i crpi snagu iz učešća svih konfederacija i vodećih svetskih fudbalskih nacija.

„Svaki predlog koji rizikuje da potkopa jedinstvo i univerzalni karakter takmičenja mora da bude ponovo razmotren“, poručuju iz AFK.

Saopštenje AFK znači da je malo verovatno da će članice FIFA odobriti Infantinove planove ako budu stavljeni na glasanje.

Za Infantinov predlog bilo bi potrebno da ga podrži 106 od 211 članica FIFA .

UEFA ima 55 glasova, KONKAKAF, koji upravlja fudbalom u Severnoj, Centralnoj Americi i na Karibima, ima 35, a Azija 46.

Ukoliko bi sve članice podržale stav njihovih upravnih tela, to bi značilo da je 136 zemalja protiv Infantinovog plana.

Svetsko prvenstvo bez Evropljana?!

Reuters

Teško je i zamisliti kako bi najveća fudbalska takmičenja na svetu izgledala bez evropskih reprezentacija koje su godinama najuspešnije.

Samo na minulom Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku šest od osam učesnika četvrtfinala bilo je iz Evrope, samo su Argentina i Maroko bili neevropski četvrtfinalisti.

Pobednik Mundijala bila je Španija.

Posle pisanja Fajnenšel tajmsa i Tajmsa i proračuna da bi novi planovi mogli da donesu Infantinu desetine miliona dolara, FIFA je objavila saopštenje u kojem tvrdi da će „pozvati treće strane da kupe manjinski vlasnički udeo kojim neće preuzeti kontrolu" nad novom firmom Fifa Forward Enterprise (FFE).

Ukoliko taj predlog bude izglasan, grupu investitora u FFE bi trebalo da predvodi američka firma Thrive Eternal , koju je osnovao Džošua Kušner, brat Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa.

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(BBC News, 08.01.2026)