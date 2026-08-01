Broj poginulih migranata u španskoj enklavi u Maroku 67, desetine hiljada se vratile

Beta pre 1 sat

Broj poginulih migranata u upadu u špansku enklavu Seuti na severu Maroka, prekoputa Španije, porastao je na 67, objavila je danas Vlada u Madridu - neki su se utopili, neki stradali u metežu tokom juriša na lukobran, piše američka agencija AP.

Španija je objavila da postavlja 500 metara ograde duž lukobrana koja ulazi u more pošto je oko 60.000 migranata u nameri da se dokopa Evrope u četvrtak i naredne noći silom probilo granicu te male španske teritorije.

Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da se većina vratila u Maroko.

U Seuti koja ima 84.000 stanovnika je od jutros mirno, a nekoliko iscrpljenih migranata koji su doplivali do plaže tog mesta dočekali su vojnici i otpratili ih nazad, preko granice.Gradonačelnik Seute Huan Hesus Vivas je rekao da je "vraćanje ljudi počelo na zadovoljavajuć način, ali taj proces mora biti završen" - da svi odu i da se grad vrati u prethodno stanje.

Jedan od onih koji su odlučni da ostanu, Mohamed Hatri, 23-godišnji Marokanac, rekao je da je u Suti "sve zatvoreno da ne možemo da kupimo ništa da jedemo, da bi nas primorali da se vratimo u svoju zemlju, ali ostaćemo, makar bili gladni".

Problem s provalom migranata je podelio EU čijih je nekoliko članica pozvalo je Španiju da osigura da oni ne odu dalje.

Dvadeset dve vlade EU su za danas sazvale hitan sastanak ministara unutrašnjih poslova i pozvale Uniju da pomogne Madridu da povrati kontrolu nad svojom granicom sa Marokom, prenosi britanska agencija Rojters.

Španski premijer Pedro Sančes je kritikovao vlade koje su tražile isključenje Španije iz Šengenskog prostora u kojem je slobodna komunikacija preko državnih granica, bez granične kontrole.

(Beta, 01.08.2026)