Rusija gađala Kijev raketama i dronovima, poginulo najmanje devet osoba

Beta pre 32 minuta

Najmanje devet osoba je poginulo a 22 je povređeno u glavnom gradu Ukrajine Kijevu noćas u intenzivnom napadu ruskih balističkih raketa i dronova, objavile su ukrajinske vlasti.

Petospratna stambena zgrada u kvartu Solomjanski oštećena je krhotinama koje su pale i izbio je požar. Spasioci su evakuisali devet osoba sa viših spratova zgrade i dve su poginule dok je osam povređeno uključujući dvoje dece, saopštila je ukrajinska državna hitna služba.

U kijevskom kvartu Darnitski poginulo je sedam osoba i 14 je povređeno u napadu koji je izazvao požare i oštetio kuće, vozila i administrativnu nerezidencijalnu zgradu, navela je hitna služba.

Pripadnici hitnih službi ugasili su požar u zgradi koja nije stambena u kvartu Ševčenkivski.

Više od deset eksplozija odjeknulo je širom grada, rekli su svedoci za Rojters.

Vojna uprava Kijeva saopštila je da i posle napada ostaje opasnost upotrebe balističkih raketa i pozvala stanovnike da ostanu u skloništima dok se ne ukine vazdušna uzbuna.

Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je danas da je izvršen "veliki udar" na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa i logističkih centara u Kijevu.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na mreži Iks napisao da je u ruskim noćašnjim napadima pogođeno sedam kvartova u glavnom gradu, i da su izbili brojni požari širom Kijeva. Rekao je da su pogođene stambene zgrade, škola, litvanska ambasada i infrastrukturni objekti, kao i da je devet ljudi poginulo.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha rekao je na mreži Iks da je lakše oštećena litvanska ambasada u Kijevu i da nema povređenog osoblja.

Zelenski je rekao da je tokom noći Rusija lansirala 35 raketa na Ukrajinu, uključujući 27 balističkih raketa, kao i 185 dronova raznih tipova. Glavna meta je bio Kijev. Rekao je i da su takođe gađane oblasti Dnjepra, Sumija, Harkova, i Poltave.

Samo jedna balistička raketa je presretnuta, jednostavno zato što nema presretača za Patriot sisteme, rekao je Zelenski i dodao da ta nestašica presretačkih balističkih raketa samo ohrabruje Rusiju da lansira takve napade i uzima ljudske živote.

"Kritično je da partneri čuju da su ovi kapaciteti potrebni ne negde u zalihama za hipotetičke scenarije ve ovde i sada da se obuzda i zaustai ruski rat na Ukrajinu. Svaki paket presretača balističkih raketa spasava živote naših ljudi. A svaka noć bez njih znači još žrtava", rekao je Zelenski i zahvalio svima koji rade na jačanju ukrajinske odbrane.

Predsednik SAD Donald Tramp je na samitu NATO u Ankari u julu rekao da će SAD dati Ukrajini licencu da proizvodi sisteme Patriot ali se izgleda predomislio. Rekao je tokom jučerašnjeg sastanka vlade u Kemp Dejvidu, u saveznoj državi Merilend, da nije još doneo konačnu odluku o tom pitanju.

Današnji napad je drugi veći napad na Kijev ove nedelje. Udari su usledili dva dana od kada je, kako se sumnja, ruska krstareća raketa pala u Poljsku tokom velikog napada na Ukrajinu. U napadu u četvrtak poginulo je devet osoba uključujući šest članova jedne porodice u selu kod Krivog Roga, dok su druge poginule u napadima u Kijevu i Poltavi.

Rusija je pojačala napade sa balističkim raketama poslednjih nedelja, a njih mogu da obore samo određeni sistemi među kojima i američke rakete Patriot. Nestašica raketa presretača PAC-3 potrebne za te sisteme pogoršala se od kada su SAD i Izrael pokrenuli rat protiv Irana u februaru.

S druge strane, Ukrajina povećava udare na ruske gradove dalje od granice, u kampanji koja je, prema navodima Kijeva, usmerena na infrastrukturu, posebno naftnu.

Moskva izgleda nastoji da iskoristi to što Kijevu nedostaje antibalistička raketna odbrana koju dobija od zapada. Stalni ciklus napada smanjuje potencijal za postizanje diplomatskog kraja ruske invazije koja traje više od četiri godine, piše agencija AP.

(Beta, 01.08.2026)