Amerika i Izrael spremaju veliki udar na Iran? Mogući napadi već za vikend: na meti elektrane i rafinerije

Blic pre 2 sata
Amerika i Izrael spremaju veliki udar na Iran? Mogući napadi već za vikend: na meti elektrane i rafinerije
Moguće mete napada su elektrane i rafinerije, a razmatra se i prekid snabdevanja Teherana električnom energijom Plan vojnih udara bio je tema sastanka kabineta predsednika SAD Donalda Trampa Sjedinjene Američke Države i Izrael planiraju jednu od do sada najobimnijih akcija vazdušnih udara na energetsku infrastrukturu u Iranu, a napadi bi mogli da počnu već tokom vikenda, objavio je CBS News pozivajući se na više izvora upoznatih sa planovima. Prema navodima izvora,
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