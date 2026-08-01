Daleko od očiju javnosti: Trudna Anita Stanojlović nakon "Elite" pokazala kako provodi vreme sa sinom, jašu konje, oko njih priroda (foto)

Anita Stanojlović sada uživa u mirnim porodičnim trenucima nakon izlaska iz rijalitija.

Sa sinom je viđena kako jaše konje u šumovitom parku, daleko od medijske pažnje. Nakon neprestane pažnje kamera Elite, Anita Stanojlović je pronašla svoj mir u najjednostavnijim radostima - porodičnom vremenu. Najnovija fotografija prikazuje Anitu, poznatu po učešću u rijalitiju "Elita" u sasvim drugom svetlu. Ona i njen sin snimljeni su kako uživaju u mirnoj sesiji jahanja konja u prelepom šumovitom parku. Anita, koja izgleda opušteno na upadljivom pinto konju, i