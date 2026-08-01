Dečak (14) ubio očuha: Detalji zločina u Banatskom Karlovcu, zario mu nož u srce da bi odbranio majku?

Prema nezvaničnim informacijama, dečak je očuha ubo nožem u predelu srca Očuh je prevezen u bolnicu, ali je preminuo zbog teških povreda i velikog gubitka krvi U Banatskom Karlovcu dogodilo se ubistvo, kada je dečak (14), kako se sumnja, nožem usmrtio svog očuha (42), nezvanično saznaje "Blic".

Prema nezvaničnim informacijama, dečak je očuha ubo nožem u predelu srca. Kako navode svedoci, svemu je prethodila svađa između ubijenog i majke osumnjičenog dečaka, a u jednom momentu, dečak je, navodno u nameri da odbrani majku, zadao više ubodnih rana svom očuhu, koji je od zadobijenih povreda preminuo. Policija je privela dečaka i u toku je uviđaj. Očuh je nakon napada prevezen u bolnicu, ali je, kako se saznaje, usled zadobijenih povreda i velikog gubitka krvi