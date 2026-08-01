Evo gde možete gledati UFC uživo: Registrujte se i potpuno besplatno gledajte svaki meč!

Blic pre 1 sat
Evo gde možete gledati UFC uživo: Registrujte se i potpuno besplatno gledajte svaki meč!
Na ovom događaju nastupiće čak 8 domaćih boraca, što je istorijski rekord Ulaznice za događaj su rasprodate, ali je moguć besplatan prenos uživo putem sajta meridianbet.rs sa bonusom dobrodošlice i opcijom klađenja uživo Sve je spremno za UFC Fight Night spektakl u Beogradu, avaj događaj uživo možete pratiti na SAJTU ukoliko niste u Beogradskoj Areni! Pre svega, Beograd će postati jedan od retkih evropskih gradova uz Pariz i London, u kojima će najjača svetska MMA
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