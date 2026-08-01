(Foto) Zbog koncerta Dina Merlina u Sarajevu oglasio se i sin Halida Bešlića: Podelio trenutak zbog kog su svi plakali sinoć

Ogorčena masa pokušavala je da preskoči ograde i probije ulaze na stadion.

Tokom koncerta, dronovi su na nebu formirali lik Halida Bešlića, što je izazvalo emotivne reakcije. Dino Merlin održao je prvi od tri planirala koncerta u Sarajevu, a osim skandala, koncert je obeležio i jedan emotivan trenutak kada su na nebu dronovi formirali lik Halida Bešlića. Naime, prvi od tri zakazana koncerta muzičke zvezde Dina Merlina na sarajevskom stadionu Koševo pretvorio se u nezapamćeni skandal nakon što je više hiljada ogorčenih ljudi ostalo ispred