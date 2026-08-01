Gori kuća u centru Čačka, vatrogasne ekipe na licu mesta (foto, video)

Blic pre 1 dan
Gori kuća u centru Čačka, vatrogasne ekipe na licu mesta (foto, video)

U širem centru Čačka izbio je požar na porodičnoj kući Uzrok požara za sada nije poznat Tokom večernjih sati u širem centru Čačka došlo je do izbijanja požara na porodičnoj kući.

Na lice emsta odmah su upućene ekipe vatrogasaca-spasilaca. - Vatra je zahvatila krov, vidi se otvoreni plamen a gust dim se širi čitavim naseljem. Nadamo se da će uspeti da lokalizuju vatru, pre nego što se proširi, kaže za RINU jedan od očevidaca. Uzrok požara za sada nije poznat, pretpostavlja se da nema povređenih lica. (Rina)
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